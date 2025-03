Verletzungsdrama um Rugby-Superstar Dupont

Verletzungsdrama um den französischen Rugby-Superstar Antoine Dupont: Der Kapitän der Nationalmannschaft hat sich im Six-Nations-Spiel in Dublin gegen Irland (42:27) das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das bestätigte der 28-Jährige am Sonntag. "Mein Herz schmerzt mehr als mein Knie", schrieb er bei Instagram.

Olympiasieger Dupont erlitt die Verletzung in der ersten Halbzeit der Begegnung am Samstag, als der Ire Tadhg Beirne im Kampf um den Ball unglücklich auf ihm landete. "Das ist der Anfang einer neuen Herausforderung", schrieb Dupont in seinem Beitrag im Netz, "wir sehen uns in ein paar Monaten auf dem Platz wieder."

Dupont gilt gemeinhin als bester Rugbyspieler der Welt. Auch gegen die Iren zeigte der Gedrängehalb von Stade Toulousain seine herausragenden Fähigkeiten.

Einen Teamkollegen so zu sehen, sagte der Franzose Grégory Alldritt geschockt von der Verletzung, "reißt einem das Herz raus". Während die Franzosen die Iren des rohen Spiels beschuldigten, sprach der irische Interimstrainer Simon Easterby von einem normalen Rugby-Unfall: "So etwas passiert."