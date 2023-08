Rugby-WM 2023: ProSieben MAXX überträgt Kracher-Duell zum Auftakt live

Die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 steht bevor. ProSieben MAXX, ran.de und Joyn übertragen alle Spiele live und exklusiv in Deutschland. Los geht es am 8. September mit einem absoluten Topspiel.

Beim Rugby World Cup 2023 (08.09. bis 28.10.2023) treten 20 Mannschaften in Frankreich an: Zu den Favoriten zählen Titelverteidiger Südafrika, Irland (Nr. 1 der Weltrangliste), Neuseeland, Australien, England sowie Gastgeber Frankreich. Die Teams spielen in vier Gruppen, die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Gruppe C: Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal

Gruppe D: England, Japan, Argentinien, Samoa, Chile

Die 10. Rugby-Weltmeisterschaft wird in 51 Tagen an neun Spielorten ausgetragen, gespielt wird in Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza, Toulouse und Saint-Étienne. Das Finale findet am 28. Oktober 2023 in Paris statt.