Die Rugby Six Nations stehen an! Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Endlich wieder Rugby! Beim Six Nations treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.

Vom 5. Februar bis zum 14. März wird es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei sind unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nimmt nicht teil.

Die Partien werden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele werden im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen sein. Exklusiv auf Joyn werden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.