Rugby Six Nations im Livestream auf Joyn
Rugby Six Nations 2026 live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream - Italien vs. Schottland
- Aktualisiert: 06.02.2026
- 09:48 Uhr
- ran.de
Die Rugby Six Nations stehen an! Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Endlich wieder Rugby! Beim Six Nations treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.
Vom 5. Februar bis zum 14. März wird es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei sind unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nimmt nicht teil.
Die Partien werden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele werden im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen sein. Exklusiv auf Joyn werden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.
Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.
Rugby Six Nations live: Was ist das für ein Wettbewerb?
Das Six Nations ist ein jährlich stattfindendes Rugby-Turnier. Am Turnier nehmen traditionell England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales teil. Der Sieger des Turniers gilt als inoffizieller Europameister.
Externer Inhalt
Rugby Six Nations live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die nächsten Übertragungen
- Donnerstag, 5. Februar 2026, 20:50 Uhr: Frankreich vs. Irland
- Samstag, 7. Februar 2026, 14:50 Uhr: Italien vs. Schottland
- Samstag, 7. Februar 2026, 17:20 Uhr: England vs. Wales
- Samstag, 14. Februar 2026, 14:55 Uhr: Irland vs. Italien *
- Samstag, 14. Februar 2026, 17:20 Uhr: Schottland vs. England *
- Sonntag, 15. Februar 2026, 15:50 Uhr: Wales vs. Frankreich *
- Samstag, 21. Februar 2026, 14:55 Uhr: England vs. Irland *
- Samstag, 21. Februar 2026, 17:25 Uhr: Wales vs. Schottland *
- Sonntag, 22. Februar 2026, 15:55 Uhr: Frankreich vs. Italien *
Disclaimer: Die Uhrzeiten der Spiele, die mit einem * gekennzeichnet sind, können sich noch ändern.
Rugby Six Nations live: Wo werden die Spiele übertragen?
Die Spiele des Six Nations werden auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Alle Übertragungen können auch im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Rugby Six Nations U20 heute live im Stream auf Joyn: Die nächsten Übertragungen
Fast zeitgleich zum Herren-Six-Nations-Turnier findet auch das U20-Six-Nations statt. Die Spiele des Nachwuchs-Turniers werden ALLE kostenlos im Stream auf Joyn übertragen:
- Freitag, 6. Februar 2026, 20:05 Uhr: Italien vs. Schottland
- Freitag, 6. Februar 2026, 20:35 Uhr: England vs. Wales
- Samstag, 7. Februar 2026, 20:50 Uhr: Frankreich vs. Irland
- Freitag, 13. Februar 2026, 20:05 Uhr: Schottland vs. England
- Freitag, 13. Februar 2026, 20:35 Uhr: Irland vs. Italien
- Samstag, 14. Februar 2026, 20:50 Uhr: Wales vs. Frankreich
- Freitag, 20. Februar 2026, 20:05 Uhr: Wales vs. Schottland
- Freitag, 20. Februar 2026, 20:35 Uhr: England vs. Irland
- Samstag, 21. Februar 2026, 20:50 Uhr: Frankreich vs. Italien