Rugby Europe Championship 2026: Deutschland mit runderneuertem Kader

Die deutsche Nationalmannschaft startet im Februar mit zwei Heimspielen in die Rugby Europe Championship 2026 (live auf ProSieben MAXX und Joyn). Bundestrainer Mark Kuhlmann hat nun den Kader bekanntgegeben.

Für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft steht die Rugby Europe Championship 2026 an.

Bundestrainer Mark Kuhlmann hat seinen Kader für die ersten beiden Spiele gegen Rumänien (8. Februar live auf ProSieben MAXX und Joyn) und gegen Portugal (14. Februar live auf ProSieben MAXX und Joyn) bekanntgegeben.

Aufgrund von Rücktritten aus der Nationalmannschaft und weiteren Absagen aus verschiedenen Gründen muss Kuhlmann seinen Kader vor der Rugby Europe Championship 2026 personell umbauen.

"Das Team hat jetzt schon ein etwas anderes Gesicht, ist auch noch etwas jünger geworden. Aber ich denke, dass wir jetzt einen interessanten Mix aus Spielern haben", wird Kuhlmann in der Pressemitteilung von "Rugby Deutschland" zitiert.

"Und weiter: "Der Kern des Teams besteht nach wie vor aus Spielern aus der Bundesliga, aber wir haben uns bewusst auch im Ausland nach Spielern mit deutschen Wurzeln umgesehen, zu denen wir auch schon länger Kontakt haben, mit denen wir den Kader verstärken können."