Rugby live auf prosieben maxx und joyn
Rugby Europe Championship 2026: Deutschland mit runderneuertem Kader
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 17:03 Uhr
Die deutsche Nationalmannschaft startet im Februar mit zwei Heimspielen in die Rugby Europe Championship 2026 (live auf ProSieben MAXX und Joyn). Bundestrainer Mark Kuhlmann hat nun den Kader bekanntgegeben.
Für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft steht die Rugby Europe Championship 2026 an.
Bundestrainer Mark Kuhlmann hat seinen Kader für die ersten beiden Spiele gegen Rumänien (8. Februar live auf ProSieben MAXX und Joyn) und gegen Portugal (14. Februar live auf ProSieben MAXX und Joyn) bekanntgegeben.
Aufgrund von Rücktritten aus der Nationalmannschaft und weiteren Absagen aus verschiedenen Gründen muss Kuhlmann seinen Kader vor der Rugby Europe Championship 2026 personell umbauen.
"Das Team hat jetzt schon ein etwas anderes Gesicht, ist auch noch etwas jünger geworden. Aber ich denke, dass wir jetzt einen interessanten Mix aus Spielern haben", wird Kuhlmann in der Pressemitteilung von "Rugby Deutschland" zitiert.
"Und weiter: "Der Kern des Teams besteht nach wie vor aus Spielern aus der Bundesliga, aber wir haben uns bewusst auch im Ausland nach Spielern mit deutschen Wurzeln umgesehen, zu denen wir auch schon länger Kontakt haben, mit denen wir den Kader verstärken können."
Deutsche Rugby-Nationalmannschaft: Großer personeller Umbau im Sturm
Im Sturm musste Kuhlmann zahlreiche Veränderungen vornehmen. Ex-Kapitän Jörn Schröder ist zurückgetreten, Cosmo Zymvragos fehlt im ersten Spiel noch gesperrt und Chris Edene fällt wegen einer Verletzung aus.
Dafür sind nun der in Irland aktive Darren Ferrar, der ehemalige walisische U20-Nationalspieler Iestyn Rees und Italien-Profi Nicola Breglia dabei. Zudem hat Kuhlmann auch zahlreiche Talente nominiert wie Jaden Gliatis, Edward Shekete, Christopher Hennig und U18-Kapitän Karl Kasper.
Nicht zuletzt aufgrund des runderneuerten Kaders geht Deutschland als Außenseiter in die Partien gegen Rumänien und Portugal. "Das werden zwei ganz schwere Spiele, wobei ich die Portugiesen sogar noch einen Tick stärker einschätze", sagte Kuhlmann: "Sber wir wollen uns sowohl in Kassel als auch in Dessau so teuer wie möglich verkaufen. Wir können als geschlossenes Team gut Rugby spielen, aber wir müssen das auch konstant auf den Platz bringen."
Der deutsche 23er SPieltagskader in der Übersicht:
SC Frankfurt 1880: Aiden Dixon, Christopher Howells, Daniel Wolf, Hassan Rayan, Leo Wolf,Oliver Paine, Oliver Stein, Cosmo Zymvragos
DSV 1878 Hannover: Dustin Mizera, Jan Piosik, Tobias Bauer
Heidelberger RK: Andrew Reintges, Jaden Gliatis
RG Heidelberg: Nikias von der Lohe, Robin Plümpe
SC Neuenheim: Felix Lammers, Luke Wakefield, Nikolai Klewinghaus
TSV Handschuhsheim: Justin Renc
FC Grenoble (FRA): Christopher Hennig
RC Vannes (FRA): Eric Marks
Stade Francais (FRA): Karl Kasper
Watsonians FC (SCO): Luis Ball
Caldy RFC (ENG): Michael McDonald
Guernsey RFC (ENG): John Dawe
Loughborough University (ENG): Daniel Hamilton-Strong
Maidenhead RFC (ENG): Shawn Ingle
Nottingham RFC (ENG): Iestyn Rees
Oxford Harlekins (ENG): John Ireland
Rossendale RUFC (ENG): Edward Shekete
Sutton & Epsom RFC (ENG): Ewan McTaggart
Wimborn RFC (ENG): Dan Boer
L'Aquila Rugby (ITA): Nicola Breglia
Sao Miguel Rugby (POR): Bader Pretorius
UL Bohemians RFC (IRL): Darren Ferrar
Western Districts RFC (AUS): Henry Pearson