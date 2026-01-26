Rugby: ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Top-Events

ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Rugby. In den nächsten Jahren gibt es alle Top-Events live und exklusiv.

Mehr Rugby. Mehr Weltklasse. Mehr live.

Neben der Weltmeisterschaft 2027 hat sich ProSiebenSat.1 langfristige Rechte unter anderem an der Rugby Europe Championship, der Summer Nations Series und Nations Championship. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 bauen ProSieben MAXX und Joyn ihre Live-Berichterstattung vom Frauen-Rugby ebenfalls aus. Hier stehen unter anderem das Women’s Six Nations und die Women’s Lions Tour auf dem Programm.

Weltklasse-Rugby satt bereits in diesem Frühjahr mit über 65 Live-Spielen: Am 5. Februar startet das Six Nations der Männer mit den besten Mannschaften Europas.