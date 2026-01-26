- Anzeige -
Ruby live auf ProSieben MAXX und Joyn

Rugby: ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Top-Events

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 22:03 Uhr
  • ran.de

ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Rugby. In den nächsten Jahren gibt es alle Top-Events live und exklusiv.

Mehr Rugby. Mehr Weltklasse. Mehr live.

Neben der Weltmeisterschaft 2027 hat sich ProSiebenSat.1 langfristige Rechte unter anderem an der Rugby Europe Championship, der Summer Nations Series und Nations Championship. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 bauen ProSieben MAXX und Joyn ihre Live-Berichterstattung vom Frauen-Rugby ebenfalls aus. Hier stehen unter anderem das Women’s Six Nations und die Women’s Lions Tour auf dem Programm.

Weltklasse-Rugby satt bereits in diesem Frühjahr mit über 65 Live-Spielen: Am 5. Februar startet das Six Nations der Männer mit den besten Mannschaften Europas.

ProSiebenSAT.1 endgültig Home of Rugby

Ab dem 8. Februar tritt die deutsche Nationalmannschaft bei der Europe Championship an. Und ab 11. April gibt es alle Partien des Six Nations der Frauen live auf Joyn.

ProSiebenSAT.1 ist nun endgültig Home of Rugby – alle relevanten Events werden in den nächsten Jahren bei uns zu sehen sein.

Der Rugby World Cup 2027 – die WM in Australien war ja bereits bekannt, ebenso die Rugby Europe Championship wird 2026 bei ProSieben MAXX (alle 5 Spiele der deutschen Mannschaft) und insgesamt 20 LIVE-Spielen auf Joyn kostenlos zu sehen sein.

Und nun auch:

  • Jährlich die Six Nations der Männer, Frauen und U20.
  • Die Lions -Länderspiele und weitere Länderspiele im Sommer
  • Der neue Nations Cup (alle 2 Jahre)
  • Die 'Greatest Rivalry' (die Duelle zwischen Südafrika und Neuseeland)
  • SANZAAR Tour Rugby Championship
  • Die wichtigsten Testspiele zur WM 2027
  • Die Women’s Lions Tour Die Autumn Nations Series
