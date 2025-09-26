England trifft im Finale der Rugby-WM der Frauen auf Kanada – im ausverkauften Twickenham Stadium werden rund 82.000 Fans erwartet, so viele wie noch nie bei einem Spiel der Frauen-WM.

Ein historischer Moment für den Frauen-Rugby-Sport steht bevor: Das Finale der Rugby-WM 2025 zwischen Gastgeber England und Kanada wird im ausverkauften Twickenham Stadium ausgetragen – und damit vor voraussichtlich 82.000 Zuschauern, so viele wie nie zuvor bei einem Spiel einer Frauen-Rugby-WM. Der bisherige Rekord liegt bei 42.000 Fans im WM-Eröffnungsspiel.

Die "Red Roses" aus England stehen nach einem souveränen 35:17-Halbfinalsieg gegen Frankreich kurz vor ihrem dritten WM-Titel nach 1994 und 2014.

Ellie Kildunne war die herausragende Spielerin im Halbfinale und führte England mit zwei spektakulären Tries zum Sieg. "Wir wissen, was auf dem Spiel steht, und wir sind bereit für dieses Finale", sagte Kildunne nach dem Match.

Im Finale treffen sie am Samstag (ab 17 Uhr live auf Joyn und ProSieben MAXX) auf Kanada, das im ersten Halbfinale Rekordweltmeister Neuseeland mit 34:19 besiegte und damit für die Überraschung des Turniers sorgte.