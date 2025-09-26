Alle Spieler der Rugby-Wm der Frauen live auf joyn
Rugby-WM der Frauen: Rekordkulisse! Historisches Finale zwischen England und Kanada
- Veröffentlicht: 26.09.2025
- 14:12 Uhr
- ran.de
England trifft im Finale der Rugby-WM der Frauen auf Kanada – im ausverkauften Twickenham Stadium werden rund 82.000 Fans erwartet, so viele wie noch nie bei einem Spiel der Frauen-WM.
Ein historischer Moment für den Frauen-Rugby-Sport steht bevor: Das Finale der Rugby-WM 2025 zwischen Gastgeber England und Kanada wird im ausverkauften Twickenham Stadium ausgetragen – und damit vor voraussichtlich 82.000 Zuschauern, so viele wie nie zuvor bei einem Spiel einer Frauen-Rugby-WM. Der bisherige Rekord liegt bei 42.000 Fans im WM-Eröffnungsspiel.
Die "Red Roses" aus England stehen nach einem souveränen 35:17-Halbfinalsieg gegen Frankreich kurz vor ihrem dritten WM-Titel nach 1994 und 2014.
- Die Rugby-WM der Frauen im Livestream auf Joyn
- 27.9., 13:30 Uhr: Das Spiel um Platz drei zwischen Neuseeland und Frankreich live auf Joyn
- 27.9., 17:00 Uhr: Das Finale zwischen England - Kanada live auf Joyn und ProSieben MAXX
Ellie Kildunne war die herausragende Spielerin im Halbfinale und führte England mit zwei spektakulären Tries zum Sieg. "Wir wissen, was auf dem Spiel steht, und wir sind bereit für dieses Finale", sagte Kildunne nach dem Match.
Im Finale treffen sie am Samstag (ab 17 Uhr live auf Joyn und ProSieben MAXX) auf Kanada, das im ersten Halbfinale Rekordweltmeister Neuseeland mit 34:19 besiegte und damit für die Überraschung des Turniers sorgte.
Frauen Rugby WM: Twickenham erwartet Rekordkulisse
Twickenham, oft als Rugby-Mekka bezeichnet, ist mit einer Kapazität von 82.000 Plätzen nicht nur das größte Rugby-Stadion der Welt, sondern nach dem neuen Wembley-Stadion auch die zweitgrößte Sportstätte des Vereinigten Königreichs.
Für das Turnier wurden mehr als 375.000 Tickets verkauft – mehr als doppelt so viele wie beim bisherigen Rekord im Jahr 2022, als 150.000 Menschen eine Eintrittskarte erwarben.
Die Rugby-WM der Frauen hat seit ihrer Premiere 1991 eine erstaunliche Entwicklung erlebt: Vom ersten Turnier mit fünf Spielen vor rund 3.000 Fans in Cardiff bis hin zu einer ausverkauften Final-Kulisse von 82.000 in London.
England und Kanada kämpfen im Finale um Titel
Für England geht es im Finale nicht nur um den WM-Titel, sondern auch um Revanche: Die letzte Niederlage der "Red Roses" gab es im WM-Finale 2022 gegen Neuseeland.
Kanada wiederum greift erstmals nach der Krone. Die Partie verspricht also Spannung, große Emotionen – und einen neuen Zuschauerrekord im Frauen-Rugby.