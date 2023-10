Rugby-WM 2023: Mit "Zombie" im Ohr - Irland träumt vom Halbfinale

Anzeige

Im Duell mit den All Blacks will Irland endlich den nächsten Schritt gehen.

In diesen Tagen erlebt der Welthit "Zombie" von den Cranberries in Frankreich eine Renaissance. Voller Inbrunst stimmen die irischen Fans nach Siegen ihres Nationalteams den Song an, sorgen damit für Gänsehautatmosphäre in den Stadien.

Dank der dominanten Auftritte ihrer Helden entwickelt sich der Ohrwurm bei der Rugby-WM zum Dauerbrenner - und befeuert eine grüne Party, die noch lange nicht enden soll.

"Sie schenken uns die schönsten Tage unseres Lebens", schwärmte Irlands Kapitän Johnny Sexton jüngst nach dem Einzug ins Viertelfinale: "Und ich bin mir sicher, wir geben ihnen Ähnliches."

Souverän räumte der Weltranglistenerste bislang alle Gegner aus dem Weg, auch Titelverteidiger Südafrika konnte die Iren nicht stoppen. Der Lohn für den Gruppensieg?

Ein Duell am Samstag mit den All Blacks aus Neuseeland.