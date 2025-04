Snooker-WM: Ex-Weltmeister Brecel nach Fehlstart weiter

Ex-Weltmeister Luca Brecel hat sich bei der Snooker-WM in Sheffield in die zweite Runde gekämpft. Der Belgier, erster und bislang einziger Kontinentaleuropäer, der den WM-Titel im britischen Nationalsport geholt hat, setzte sich im Crucible Theatre gegen den Waliser Ryan Day 10:7 durch. In der nächsten Runde bekommt es der Champion von 2023 mit dem Chinesen Ding Junhui zu tun.

Gegen Day übernahm Brecel nach einem Fehlstart (1:5) am zweiten Tag der Partie mit 7:6 zum ersten Mal die Führung und brachte sie trotz starker Gegenwehr des früheren Top-10-Spielers Day ins Ziel. Damit vermied Brecel das Schicksal aus dem vergangenen Jahr, als er als Titelverteidiger in seinem Auftaktspiel ausgeschieden war.

Der "Crucible Curse", der Fluch der erstmaligen Weltmeister, traf in diesem Jahr Brecels Nachfolger Kyren Wilson (England), der nach einem Aus in Runde eins seinen Titel nicht verteidigen konnte. Nach dem Umzug der WM 1977 ins Crucible Theatre konnte noch kein Premieren-Weltmeister seinen Erfolg im Jahr darauf wiederholen. 20 Champions sind an diesem Vorhaben bislang gescheitert.