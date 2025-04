Snooker-WM: O'Sullivan und Trump im Halbfinale

Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan und der Weltranglistenerste Judd Trump haben bei der Snooker-WM das Halbfinale erreicht. Der Engländer O'Sullivan gewann sein Viertelfinale in Sheffield gegen den Chinesen Si Jiahui 13:9. Sein Landsmann Trump, der sich 2019 den Titel im Crucible Theatre gesichert hatte, schlug den Belgier Luca Brecel mit 13:8.

Zuvor hatte sich bereits in einem dramatischen Duell der Giganten der dreimalige Champion Mark Williams aus Wales mit 13:12 gegen den viermaligen Weltmeister John Higgins durchgesetzt und so seinen Platz im Halbfinale gegen Trump gesichert. O'Sullivan trifft derweil in der Vorschlussrunde auf Zhao Xintong, der Chinese gewann 13:5 gegen den Engländer Chris Wakelin.

O'Sullivan, der in diesem Jahr nach seinem achten WM-Titel greift und damit zum alleinigen Rekordhalter der Modern Era aufsteigen würde, war mit einem 10:6 in die dritte und entscheidende Session gegangen. Doch sein chinesischer Gegner übte früh Druck aus, lag schnell nur noch zwei Frames zurück. O'Sullivan behielt aber die Nerven und brachte den Sieg letztlich souverän ins Ziel.

"Ich spiele schrecklich und mein Queue fühlt sich schrecklich an, aber ich bin immer noch hier", sagte O'Sullivan der BBC: "Ich werde mit dem, was ich bisher gemacht habe, nicht davonkommen. Schlechter kann ich nicht werden, wenn man so will."

Im Crucible Theatre geht es bereits am Donnerstag mit den Halbfinals weiter. O'Sullivan und Zhao eröffnen um 14.00 Uhr, Trump und Williams treffen ab 20.00 Uhr (jeweils Eurosport) aufeinander. Das Endspiel findet am 4. und 5. Mai statt.