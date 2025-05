Snooker-WM: O'Sullivan und Zhao zunächst gleichauf

Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan und sein chinesischer Widersacher Zhao Xintong sind sich im Halbfinale bei der Snooker-WM zunächst auf Augenhöhe begegnet. Zwischen dem 49-jährigen Engländer und Zhao (28) steht es nach einer unterhaltsamen Eröffnungssession 4:4, das Best-of-33-Frames-Match im Crucible Theatre wird am Freitag (11.00 Uhr MESZ) fortgesetzt.

Der dreimalige Weltmeister Mark Williams aus Wales und der Weltranglistenerste Judd Trump (England), der Crucible-Champion von 2019, beginnen ihr Halbfinale am Donnerstagabend um 20.00 Uhr (jeweils Eurosport).

O'Sullivan, der in diesem Jahr nach seinem achten WM-Titel greift und damit zum alleinigen Rekordhalter der Modern Era aufsteigen würde, hatte vor seinem Halbfinalduell mit seiner Turnierleistung gehadert. "Ich spiele schrecklich und mein Queue fühlt sich schrecklich an, aber ich bin immer noch hier", sagte er nach seinem Viertelfinalerfolg am Mittwoch der BBC: "Ich werde mit dem, was ich bisher gemacht habe, nicht davonkommen. Schlechter kann ich nicht werden, wenn man so will."

Das Endspiel um die WM-Krone findet am Sonntag und Montag statt.