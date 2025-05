Snooker-WM: Zhao kurz vor Titelgewinn

Chinas Snooker-Ass Zhao Xintong steht kurz vor dem ersten Weltmeistertitel seiner Karriere. Nach der dritten Session der WM in Sheffield/Großbritannien führt der 28-Jährige mit 17:8 gegen den dreimaligen Champion Mark Williams (50) aus Wales - lediglich ein Frame muss Zhao noch gewinnen, um sich zum ersten asiatischen Titelträger der Historie zu krönen.

Gegen den erfahrenen Taktiker Williams hatte Zhao bereits früh die Weichen Richtung Titel gestellt. Insgesamt 18 Frame-Gewinne braucht es für den Triumph, den Grundstein dafür setzte er bereits am ersten Finaltag mit einer 11:6-Führung.

In Session drei im Crucible Theatre von Sheffield präsentierte sich Zhao streckenweise erneut bärenstark, weil er aber immer wieder auch Nerven zeigte, misslang die frühzeitige Entscheidung. Bereits am Abend (20.00 Uhr MESZ/Eurosport) wird dann in der vierten Session der Weltmeister gekrönt.