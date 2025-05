Snooker-WM: Zhao Xintong nach der ersten Session klar auf Titelkurs

Snooker-Star Zhao legt im Finale der WM überraschend gegen Mark Williams vor.

Der Chinese Zhao Xintong hat auf der Jagd nach seinem ersten Weltmeistertitel im Finale der Snooker-WM einen Bilderbuchstart hingelegt.

In der ersten Session dominierte der 28-Jährige den dreimaligen Champion Mark Williams (50) aus Wales nach Belieben und erspielte sich eine 7:1-Führung. Zhao ist damit überraschend klar auf Kurs, der erste Weltmeister aus Asien werden.

Der Weg bis zur WM-Krone ist allerdings noch lang, elf weitere Frames muss Zhao im Crucible Theatre von Sheffield dazu noch für sich entscheiden. Die zweite Session folgt am Sonntagabend (20:00 Uhr), die dritte und möglicherweise bereits entscheidende, ist für Montag (14:00 Uhr) angesetzt.

In Session eins präsentierte sich Zhao von Beginn an in bestechender Form und gewann gleich die ersten drei Frames, zwei davon mit Century-Breaks.

Zwar gelang es Williams dann, den Lauf des Linkshänders zu durchbrechen, doch Zhao zog anschließend immer weiter davon. Zum Abschluss der Session verschaffte er sich mit einem weiteren Century-Break von 104 Punkten den vorläufigen Sechs-Frames-Vorsprung.