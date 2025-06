18. Sieg in Serie: Alcaraz gewinnt Rasenturnier in London

Der Spanier Carlos Alcaraz hat mit dem Titelgewinn beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club seinen Status als Topfavorit für Wimbledon eindrucksvoll untermauert. Der 22-Jährige baute beim 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 im Finale gegen den Tschechen Jiri Lehecka seine Serie auf 18 Siege aus. Zuvor hatte Alcaraz in Rom und bei den French Open in Paris jeweils auf Sand triumphiert.

In Wimbledon (ab 30. Juni) spielt der Weltranglistenzweite um den Hattrick: In den beiden vergangenen Jahren schlug Alcaraz Novak Djokovic (Serbien) im Finale des ältesten Tennisturniers der Welt. 2023 hatte er in der Vorbereitung ebenfalls im Queen's Club gewonnen. Mittlerweile hat Alcaraz 21 Titel auf der Profitour gesammelt - fünf davon bei Grand-Slam-Turnieren.

Der Spanier nutzte im ersten Satz beim Stand von 5:5 seine zweite Breakchance eiskalt und sicherte sich im folgenden Aufschlagspiel den Durchgang. Auf dem Rasen, auf dem am vergangenen Sonntag Tatjana Maria (Bad Saulgau) beim WTA-Turnier triumphiert hatte, wehrte sich Lehecka im engen zweiten Satz vehement gegen die Niederlage und entschied den Tiebreak für sich - im dritten Durchgang hatte er Alcaraz dann aber nichts mehr entgegenzusetzen. Der French-Open-Champion verwandelte seinen ersten Matchball zum Turniersieg.