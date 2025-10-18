Achillessehnenriss: Rune fällt lange aus

Der dänische Tennisstar Holger Rune hat sich beim ATP-Turnier in Stockholm schwer verletzt und fällt monatelang aus. Wie seine Mutter und Managerin Aneke Rune mehreren dänischen Medien mitteilte, habe sich ihr Sohn die Achillessehne im linken Fuß gerissen. "Es besteht kein Zweifel. Die Ausfallzeit beträgt drei bis sechs Monate", schrieb Aneke Rune in einer SMS.

Der Weltranglistenelfte erlitt die Verletzung im Halbfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert während eines Ballwechsels. Stark humpelnd schleppte sich der 22-Jährige zu seiner Bank, dort wurde er unter großen Schmerzen und mit Tränen in den Augen behandelt. "Ich glaube, ich habe mir die Achillessehne gerissen", sagte Rune zum Physiotherapeuten. Gestützt wurde der frühere Schützling von Boris Becker in die Kabine begleitet.

"Ich wünsche ihm eine vollständige und schnelle Genesung", schrieb Becker bei X. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger hatte Rune 2023 und 2024 für rund vier Monate gecoacht.

Rune hat bereits seit längerer Zeit mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Gegen Humbert spielte er mit einem großen Verband um seinen linken Oberschenkel. Dennoch lag der fünfmalige ATP-Turniersieger auf Finalkurs, bevor er beim Stand von 6:4, 2:2 aufgeben musste.