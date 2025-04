Adduktorenverletzung: Alcaraz verpasst Madrid-Masters

Mitfavorit Carlos Alcaraz verpasst verletzungsbedingt das ATP-Masters in Madrid. Der zweimalige Titelträger aus Spanien erklärte am Freitag seinen Verzicht auf das Heim-Event. Im Finale des Turniers in Barcelona, das er in zwei Sätzen gegen den Dänen Holger Rune verloren hatte, hatte sich Alcaraz ein Verletzung an den Adduktoren zugezogen.

Alcaraz, der sich nach der Genesung auf die Titelverteidigung bei den French Open (ab 25. Mai) vorbereiten will, sprach von einer Vorsichtsmaßnahme: "Ich habe alles getan, was in meinen Händen lag, aber es hat sich in den letzten Tagen nicht wirklich verbessert", sagte der viermalige Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom könnte er bereits wieder aufschlagen.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev bleibt damit ein großer Konkurrent weniger auf der Jagd nach seinem dritten Titel in der spanischen Hauptstadt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) verpasst das Turnier ebenfalls - wegen seiner noch bis Anfang Mai geltenden Dopingsperre. Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien hingegen geht in Madrid an den Start.