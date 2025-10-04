Altmaier in Shanghai ohne Chance gegen Sinner

Tennisprofi Daniel Altmaier hat den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner beim ATP-Masters in Shanghai nur phasenweise ärgern können. Der 27-Jährige aus Kempen unterlag dem Titelverteidiger in der zweiten Runde 3:6, 3:6, den frechen Auftritt des Deutschen konterte Sinner letztlich unbeeindruckt und siegte ohne Probleme.

Bei unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit probierte es Altmaier mit verschiedenen Varianten. Immer wieder überraschte die Nummer 49 der Welt den Favoriten am Netz, auch von der Grundlinie gelang der ein oder andere spektakuläre Punkt.

Sinner brachte das aber nicht aus der Fassung. Die Partie gegen die deutsche Nummer zwei werde eine "sehr, sehr schwierige und harte Challenge" für ihn, hatte der Italiener vor dem Spiel gesagt: "Man weiß nie, was passiert." Und deshalb blieb Sinner auch hochkonzentriert, auch wenn ihm einige Fehler unterliefen.

Letztlich souverän spielte sich der viermalige Grand-Slam-Sieger zum Sieg. Beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier in China trifft er nun in der dritten Runde auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

In Altmaier schied damit der erste der drei Deutschen in Shanghai aus, in Runde drei stehen Yannick Hanfmann und Alexander Zverev. Der Karlsruher Hanfmann bekommt es mit dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic zu tun, der Hamburger Zverev mit dem Franzosen Arthur Rinderknech.