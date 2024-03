Altmaier verliert Fortsetzung in Indian Wells

Anzeige

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Indian Wells in der ersten Runde gescheitert. Der 25-Jährige aus Kempen, der zuletzt in Acapulco überraschend Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, verlor gegen den Qualifikanten Lucas Pouille 4:6, 3:6. Das Match war am Mittwoch beim Stand vom 2:1 für den Franzosen im ersten Satz unterbrochen worden.

Damit stehen drei Deutsche in der zweiten Runde des mit 11.918.990 Dollar dotierten Turniers. Olympiasieger Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) hatten zum Auftakt ein Freilos, Yannick Hanfmann (Karlsruhe) bezwang den Argentinier Pedro Cachin.