Angeschlagener Zverev vor Paris: "Erstmal gesund werden"

Mit dem Dämpfer in der Heimat wollte sich Alexander Zverev kurz vor Beginn der French Open nicht lange aufhalten. "Ich werde jetzt erstmal gesund werden und dann schauen. Für Paris ändert sich nichts, ich will da trotzdem gutes Tennis zeigen und viele Matches gewinnen", sagte er nach dem Achtelfinal-Aus beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum.

Im Anschluss an die Dreisatz-Niederlage gegen den Franzosen Alexandre Müller hatte Zverev gesundheitliche Probleme offenbart, er habe sich in der Nacht vor dem Spiel mehrfach übergeben müssen und Fieber gehabt, sagte er. "Vielleicht ist es gut, dass ich jetzt drei, vier Tage habe, um die Belastung zu steuern und dann hoffe ich, dass ich in Paris gutes Tennis zeigen kann", so der Weltranglistendritte.

Er fühle sich nach der Niederlage gegen Müller mental "besser als nach Rom", wo er gegen Lorenzo Musetti ein intensives Viertelfinale beim Masters verloren hatte: "Ich habe alles auf dem Platz gelassen, was ich auf dem Platz lassen konnte", sagte Zverev. Bei einem anderen Turnier als dem im eigenen Hamburger "Wohnzimmer" wäre er in seinem Zustand laut eigener Aussage gar nicht erst auf den Platz gegangen.

Am Sonntag startet in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Vorjahresfinalist Zverev dürfte nach einem sehr holprigen Frühjahr im Anschluss an seine Endspiel-Niederlage bei den Australian Open mit überschaubarem Selbstvertrauen anreisen. An der Seine will er im Alter von 28 Jahren endlich seinen ersten Major-Titel gewinnen.