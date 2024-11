ATP Finals: Auch Ruud steht im Halbfinale - Alcaraz raus

Der norwegische Tennisspieler Casper Ruud ist Alexander Zverev ins Halbfinale der ATP Finals in Turin/Italien gefolgt. Der 25-Jährige triumphierte gegen den Russen Andrej Rublew mit 6:4, 5:7, 6:2 und besiegelte damit gleichzeitig das Aus von French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Ruud holte einen Sieg mehr als der Spanier und sicherte sich den zweiten Platz in Gruppe B. Rublew verlor all seine Spiele.