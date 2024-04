ATP-Turnier in München: Regen verzögert Auftaktmatches

Anzeige

Der angekündigte Regen hat beim ATP-Turnier in München wie befürchtet bereits am ersten Turniertag Einfluss auf den Spielplan. Die ersten Matches hätten um 11.00 Uhr beginnen sollen, der an Nummer sechs gesetzte Brite Jack Draper und Vit Kopriva aus Tschechien kamen aber erst um 14.30 Uhr auf den Centre Court. Die Prognose für die kommenden Tage ist ebenfalls ungünstig: Bis zum Wochenende sind weiterer Regen und Temperaturen im einstelligen Bereich angekündigt.

Für Montag steht neben dem Auftaktmatch der anschließende Auftritt des ehemaligen US-Open-Siegers Dominic Thiem aus Österreich auf dem Plan. Angesetzt sind auch die Deutschen Max Rehberg und Rudi Molleker, die jeweils mit einer Wildcard in das Hauptfeld des Turniers gekommen waren.

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev steigt voraussichtlich erst am Mittwoch mit seinem Achtelfinale in das Turnier ein. Neben dem Olympiasieger haben auch Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark, Taylor Fritz aus den USA und der an Nummer vier gesetzte Jan-Lennard Struff in der ersten Runde ein Freilos.