Bemerkenswerte Serie reißt: Dimitrow sagt für US Open ab

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat seinen Start bei den US Open verletzungsbedingt abgesagt und verpasst damit nach 58 Starts in Folge erstmals seit 2011 wieder ein Grand-Slam-Turnier. Der 34-Jährige hatte im Wimbledon-Achtelfinale gegen den späteren Sieger Jannik Sinner beim Stand von 2:0 Sätzen einen Teilriss des rechten Brustmuskels erlitten und arbeitet an seinem Comeback - das letzte Major-Turnier des Jahres in New York (ab 24. August) kommt aber zu früh.

Über die Absage informierten die US-Open-Organisatoren am Dienstag. Damit reißt eine bemerkenswerte Serie: An 58 Grand-Slam-Turnieren in Folge nahm Dimitrow seit den Australian Open 2011 teil, das war ein Rekord unter allen aktiven Spielern und die fünftlängste Serie überhaupt. Den Rekord hält Feliciano Lopez mit 79 Turnieren nacheinander.

Die körperlichen Probleme verfolgen Dimitrow, einst die Nummer drei der Welt, seit geraumer Zeit: Der Bulgare musste bei den vergangenen fünf Grand Slams jeweils verletzt aufgeben - darunter im Vorjahr bei den US Open im Viertelfinale.