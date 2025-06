Der Tennis-Weltranglistendritte Alexander Zverev trifft beim ATP-Turnier in Stuttgart nach seinem Erstrunden-Freilos im Achtelfinale am Donnerstag auf Corentin Moutet aus Frankreich. Der 26-Jährige, in der Weltrangliste 88 Positionen hinter dem topgesetzten Tokio-Olympiasieger Zverev notiert, gewann sein Auftaktmatch gegen den italienischen Routinier Fabio Fognini 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.