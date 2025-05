Hamburg: Aus für Altmaier in Runde eins

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum eine Überraschung verpasst. Der 26 Jahre alte Kempener unterlag dem an Position sechs gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 3:6, 3:6 und kassierte auf ATP-Ebene die dritte Erstrundenniederlage in Folge. In der Hansestadt bleibt der Viertelfinaleinzug 2023 sein bestes Ergebnis.

Altmaier reist damit ohne Rückenwind zu den French Open (ab 25. Mai) nach Paris. Gegen die Nummer 30 der Welt kassierte er im ersten Satz sofort das Break, der Kanadier zeigte in der Folge kaum Schwächen. Auch im zweiten Durchgang gab Altmaier (Nummer 66 der Welt) sofort seinen Aufschlag ab. Auger-Aliassime nutzte nach 80 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Aus deutscher Sicht sind in Hamburg damit nur noch Topstar Alexander Zverev und Nachwuchshoffnung Justin Engel dabei. Zverev trifft in seiner Geburtsstadt im Achtelfinale am Mittwoch auf den Franzosen Alexandre Müller, Engel (Nürnberg) bekommt es mit dem klar favorisierten Russen Andrej Rublew zu tun.