Hanfmann gewinnt beim "Heimspiel" in Brüssel

Yannick Hanfmann hat seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen beim "Heimspiel" in Belgien bestätigt: Der 33 Jahre alte Karlsruher setzte sich in der ersten Runde des ATP-Turniers von Brüssel gegen den Italiener Matteo Arnaldi mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 durch und erreichte das Achtelfinale. Dort fordert Hanfmann nun den topgesetzten Lorenzo Musetti heraus.

"Ich habe eine Freundin aus Belgien, und wir leben in Antwerpen. Also ist das so etwas wie ein Heimturnier für mich", sagte Hanfmann: "Es waren zuletzt viele Matches. Ich habe mich heute gut gefühlt."

Vor seinem Auftritt in Brüssel hatte Hanfmann beim Masters in Shanghai als Qualifikant die dritte Runde erreicht, war dann aber knapp an Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic gescheitert.

Hanfmann will sein derzeitiges Ranking als ATP-139. wieder verbessern, er stand vor zwei Jahren schon auf Platz 45. Auch in Brüssel startete er wieder als Qualifikant - und will weitere Siege bei seinem gefühlten Heimturnier feiern. Allerdings ist der Italiener Musetti als Nummer acht der Weltrangliste eine hohe Hürde.