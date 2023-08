Koepfer verpasst Viertelfinale von Winston-Salem

Anzeige

Tennis-Profi Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem das Viertelfinale verpasst. Der 29-Jährige aus Furtwangen unterlag in North Carolina im Achtelfinale dem an Position fünf gesetzten Tschechen Jiri Lehecka mit 3:6, 6:3, 4:6. Dennoch stimmt insgesamt die Form des Davis-Cup-Spielers vor dem Start der US Open am kommenden Montag.

Auf ein Topergebnis in der Vorbereitung kann Tatjana Maria hoffen. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 zog in Cleveland kampflos ins Viertelfinale ein, nachdem ihre Gegnerin Anhelina Kalinina (Ukraine) zurückgezogen hatte. Maria trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 im Finale der US Open stand.