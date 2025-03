Kurz vor der 100: Djokovic im Finale von Miami

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic steht kurz vor seinem 100. Turniersieg auf der ATP-Tour. Der 37-Jährige setzte sich am Freitag im Halbfinale des Masters von Miami ohne Mühe mit 6:2, 6:3 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (Nr. 14) durch. Im Endspiel trifft der Serbe am Sonntag auf den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz oder das Toptalent Jakub Mensik aus Tschechien.