Lehrstunde in Wien: Altmaier chancenlos gegen Sinner

Klassenunterschied in der Wiener Stadthalle: Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Österreichs Hauptstadt gleich zum Auftakt am Turnierfavoriten Jannik Sinner gescheitert. Der Kempener unterlag dem Weltranglistenzweiten aus Italien am Mittwoch chancenlos mit 0:6, 2:6.

Dem von Beginn an rollenden Sinner-Express hatte Altmaier nichts entgegenzusetzen: Der Südtiroler führte nach einem Doppelbreak innerhalb von zehn Minuten mit 3:0 und machte den ersten Satz nach 22 Minuten zu. Altmaier wehrte sich sichtlich bemüht, brachte seinen eigenen Aufschlag zu Beginn des zweiten Satzes durch. Doch um Sinner letztlich ernsthaft zu fordern, reichte es nicht.

Für den 27-Jährigen, derzeit auf Rang 51 der Weltrangliste, war es im Oktober bereits die zweite Niederlage gegen Sinner. Schon beim Masters in Shanghai zog er in zwei Sätzen den Kürzeren (3:6, 3:6).

Beim 500er-Turnier in Wien ist Alexander Zverev somit der letzte verbliebene Deutsche. Zverev nahm die Auftakthürde gegen den schottischen Qualifikanten Jacob Fearnley am Dienstag mit Mühe. Im Achtelfinale am Donnerstag wartet auf Zverev der Italiener Matteo Arnaldi.