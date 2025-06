Lucky Loser Brooksby verpasst Turniersieg

Tennisprofi Jenson Brooksby hat das seltene Kunststück verpasst, als Lucky Loser ein ATP-Turnier zu gewinnen. Der Amerikaner verlor im englischen Eastbourne das Finale gegen seinen topgesetzten Landsmann Taylor Fritz 5:7, 1:6. Für Fritz war es schon der vierte Titel bei dem Rasenturnier.

"Es war wirklich eine lange Woche", sagte Brooksby nach dem Endspiel. Der 24-Jährige hätte als elfter Spieler der ATP-Geschichte als Lucky Loser einen Turniersieg holen können. Zuletzt hatte dies der Südkoreaner Kwon Soon-woo im Januar 2023 im australischen Adelaide geschafft.

Brooksby war eigentlich schon in der Qualifikation mit 5:7, 3:6 am Australier Aleksandar Vukic gescheitert, rückte dann aber doch noch ins Hauptfeld - und begann mit den Siegen. Kurios: Im April hatte er in Houston auf Sand seinen ersten ATP-Titel geholt - als Qualifikant. Dabei wehrte er in drei Spielen einen Matchball ab.