Marseille: Altmaier erneut im Viertelfinale

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat seine gute Form bestätigt und ist im zweiten ATP-Turnier nacheinander ins Viertelfinale eingezogen. Der 26 Jahre alte Kempener gewann im Achtelfinale von Marseille 6:4, 6:3 gegen den Finnen Otto Virtanen und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem an Nummer drei gesetzten Karen Chatschanow aus Russland und dem Serben Hamad Medjedovic.

Bereits in der vergangenen Woche in Rotterdam war Altmaier bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Gegen Virtanen, in der Weltrangliste 18 Plätze hinter Altmaier auf Rang 98, verwandelte er nach 1:28 Stunden souverän gleich seinen ersten Matchball. In Jan-Lennard Struff könnte am Donnerstagabend (19.30 Uhr) noch ein zweiter Deutscher in die Runde der letzten acht nachziehen. Der Warsteiner trifft auf den Franzosen Hugo Grenier.