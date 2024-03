Miami: Koepfer in der zweiten Runde

Anzeige

Tennisprofi Dominik Koepfer (29) steht beim ATP-Masters in Miami nach einer Aufholjagd in der zweiten Runde. Der Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen besiegte den US-Amerikaner Marcos Giron mit 4:6, 6:1, 6:4 und trifft nun auf den Weltranglisten-19. Sebastian Baez aus Argentinien.

Bei dem mit 10.659.033 Dollar dotierten Hartplatzturnier sind fünf deutsche Profis am Start, dank Freilosen greifen die gesetzten Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Am Donnerstag stehen zunächst die Erstrundenmatches von Daniel Altmaier (Kempen) gegen Harold Mayot (Frankreich) sowie vom Karlsruher Yannick Hanfmann gegen Emil Ruusuvuori aus Finnland an.