Monte Carlo: Altmaier im Achtelfinale - jetzt gegen Alcaraz

Als letzter verbliebener deutscher Tennisprofi hat Daniel Altmaier beim ATP-Masters in Monte Carlo das Achtelfinale erreicht. Einen Tag nach dem Aus von Alexander Zverev bezwang der 26-Jährige aus Kempen, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, in der zweiten Runde den Franzosen Richard Gasquet mit 7:5, 5:7, 6:2. Bei dem mit fast sieben Millionen Dollar dotierten Sandplatzturnier an der Côte d'Azur wartet nun ein Duell mit dem spanischen Topstar Carlos Alcaraz.

In der ersten Runde hatte Altmaier überraschend den an Position 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen ausgeschaltet, auch am Mittwoch präsentierte sich der Weltranglisten-84. in guter Verfassung. Seine einzige Breakchance im ersten Satz nutzte er eiskalt. Im zweiten Durchgang wehrte sich der 38 Jahre alte Franzose mit lautstarker Unterstützung des Publikums erfolgreich, im dritten Satz gingen ihm aber die Kräfte aus - und Altmaier nutzte nach rund zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg.

Nach dem Aus des topgesetzten Zverev, der verzweifelt seine Form sucht und in seinem Auftaktmatch an Matteo Berrettini (Italien) gescheitert war, spielt aus deutscher Sicht nur noch Altmaier im Fürstentum. Jan-Lennard Struff war bereits am Sonntag gegen Valentin Vacherot (Monaco) ausgeschieden.