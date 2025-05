"Kaiser" und "Henker": Alcaraz beeindruckt gegen Sinner

Der neue "Kaiser" Roms ist Spanier, da ist sich die internationale Presse einig: Carlos Alcaraz hat mit seinem Finaltriumph über Jannik Sinner national und international ordentlich Eindruck gemacht. In Spanien feiern sie ihren "22-jährigen Jungen, der mit stratosphärischer Geschwindigkeit Geschichte schreibt". Alcaraz sei mittlerweile ein Angstgegner, ein "Henker" Sinners - ähnlich martialisch wird das Masters-Finale auch in dessen Heimat Italien kommentiert.

Vorfreude weckt das Duell allerdings mit Blick auf die French Open (ab 25. Mai), Alcaraz wird als Titelverteidiger und nun auch als Top-Favorit nach Paris reisen. Die Pressestimmen aus Spanien und Italien im Überblick:

SPANIEN

AS: "Ein kaiserlicher Carlos Alcaraz fegt Jannik Sinner in Rom vom Platz. Alles war bereit für den Höhepunkt eines großen italienischen Festes, aber Alcaraz hat es ruiniert. Der 22-Jährige bestieg diesen Berg mit großen Schritten, mit viel Klasse und Geschick."

Marca: "Carlos Alcaraz nimmt in Rom die gesamte Beute mit. Jannik Sinners Serie von 26 Siegen ist nun Geschichte, nachdem er zum vierten Mal in Folge gegen seinen großen Gegner verlor. Sein Henker hatte auch schon Sinners Serie in der vergangenen Saison beendet. Die Albträume des Italieners haben einen einzigen Protagonisten."

Mundo Deportivo: "Alcaraz' monumentaler Sieg über Sinner: Rom ergibt sich seinem neuen Champion. Der Schaden, den er Jannik Sinner und dem italienischen Tennis zugefügt hat, ist enorm. Alcaraz besiegt den Weltranglistenersten und ein ganzes Land, Rom hat einen neuen König, und der ist Spanier. Ein 22-jähriger Junge, der in diesem Sport weiterhin mit stratosphärischer Geschwindigkeit Geschichte schreibt."

ITALIEN

Tuttosport: "Sinner kämpft in Rom wie ein Löwe, muss jedoch unter Alcaraz' tödlichen Hieben kapitulieren. Im zweiten Satz bricht der Italiener unter Alcaraz' Perfektion zusammen."

Corriere della Sera: "Carlito siegt vor einem wunderbaren römischen Sonnenuntergang, in dem der Traum von Jannik Sinner zerschellt. Das Match gegen den Spanier ist für Sinner zu einer Hinrichtung geworden."

La Repubblica: "Sinner muss vor der Makellosigkeit des Spaniers kapitulieren, kann aber von einer Revanche in Paris träumen. Die beiden Jungs treiben das internationale Tennis auf Höchstniveau."

Gazzetta dello Sport: "Carlos Alcaraz ist der neue König von Rom. Er erteilt Sinner eine Tennislehre. Doch der Südtiroler ist zurück: Nach dreimonatiger Dopingsperre hat er jegliche Zweifel rund um sein Comeback weggefegt. Das Finale der Träume erfüllt die Erwartungen der Tennisfans und wird zu einem wunderbaren Match."

Corriere dello Sport: "Alcaraz zeigt sein bestes Spiel und ringt Sinner in einem spektakulären Match nieder. Der Sieg ist durchaus verdient. Alcaraz ist Roms neuer Kaiser."