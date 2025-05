Rom: Sinner macht Traumfinale gegen Alcaraz perfekt

Jannik Sinner hat beim ATP-Masters in Rom trotz eines Horrorstarts das Traumfinale gegen Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der Weltranglistenerste besiegte den US-Amerikaner Tommy Paul dank einer massiven Leistungssteigerung mit 1:6, 6:0, 6:3 und lässt die italienischen Fans weiter auf den ersehnten Heimsieg hoffen. Für Sinner war es der 26. Erfolg in Serie.

Am Sonntag steigt nun das mit Spannung erwartete Kracher-Duell mit Alcaraz, der in Rom nach seinem dritten Titel der Saison greift. Der Spanier, der am Montag wieder an Alexander Zverev vorbei auf Platz zwei der Weltrangliste springen wird, hatte am Nachmittag den Italiener Lorenzo Musetti mit 6:3, 7:6 (7:4) bezwungen. Eine Woche vor dem Start der French Open (ab 25. Mai) wird das Kräftemessen der beiden besten Tennisspieler des Planeten zu einer wichtigen Standortbestimmung.

"Wenn ich am Sonntag gewinnen will, muss ich mein bestes Tennis zeigen", sagte Sinner, den eine Blase unterm Fuß plagt: "Ich bin aber nicht besorgt. Ich muss aufpassen, das soll keine Ausrede sein. Ich werde zu 100 Prozent bereit sein."

Sinner machte nach einem völlig verkorksten Start und dem Satzverlust nach nur 28 Minuten eindrucksvoll klar, dass er trotz seiner dreimonatigen Auszeit wegen einer Dopingsperre als einer der Top-Favoriten beim Grand-Slam-Höhepunkt in Roland Garros starten wird. Gegen den zunehmend überforderten Paul nutzte Sinner unter großem Jubel der Zuschauer im Foro Italico seinen dritten Matchball zum Sieg. Beim Sandplatz-Turnier in Rom könnte Sinner der erste italienische Champion seit Adriano Panatta 1976 werden.

Mit Paris-Titelverteidiger Alcaraz wartet nun aber ein anderes Kaliber. Der 22-Jährige hat in diesem Jahr bereits das Hartplatz-Turnier in Rotterdam und das Sandplatz-Masters in Monte Carlo gewonnen, auch in Rom präsentiert er sich in Topverfassung. Und vor Sinner muss sich der Wimbledon-Champion nicht verstecken: Drei von sechs Niederlagen, die Dominator Sinner im Vorjahr kassiert hatte, gingen auf das Konto von Alcaraz.