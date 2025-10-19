Ruud bezwingt Humbert im Finale von Stockholm

Der norwegische Tennisprofi Casper Ruud (26) hat im Schnelldurchlauf das ATP-Turnier in Stockholm gewonnen. Der Weltranglistenzwölfte benötigte am Sonntag beim 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Ugo Humbert lediglich 68 Minuten, um seinen zweiten Titel der Saison perfekt zu machen.

Der Norweger dominierte die Partie von Beginn an und ließ seinem Gegner kaum eine Chance, den ersten Satz gewann er in nur 30 Minuten und gab dabei nur zwei Punkte bei eigenem Aufschlag ab. Humbert, die Nummer 25 der Welt, kam auch im zweiten Durchgang nicht ins Match.

"Ich möchte Ugo zu seiner Woche gratulieren und mich für heute entschuldigen. Ich glaube, ich habe gegen dich das beste Match des Jahres gespielt, daher tut es mir leid. Ich bin wirklich glücklich, aber es tut mir leid, Ugo", sagte Ruud. Er gewann den insgesamt 14. Titel seiner Laufbahn.

Am Samstag war Humbert nach dem Drama um Holger Rune ins Finale eingezogen. Der Däne hatte sich im Match gegen Humbert die Achillessehne gerissen und wird laut seiner Mutter Aneke Rune "drei bis sechs Monate" ausfallen. Der 22-Jährige war unter Tränen vom Platz gebracht worden. Auch sein früherer Coach Boris Becker meldete sich zu Wort und wünschte "eine vollständige und schnelle Genesung".