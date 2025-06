Sieg gegen Medwedew: Bublik triumphiert in Halle

Der Kasache Alexander Bublik hat zum zweiten Mal nach 2023 den Titel beim Rasenturnier in Halle/Westfalen gewonnen. Im Endspiel setzte sich der 28-Jährige am Sonntag gegen den Russen Daniil Medwedew 6:3, 7:6 (7:4) durch. Medwedew hatte im Halbfinale Alexander Zverev (Hamburg) in drei Sätzen geschlagen, Bublik gegen Karen Chatschanow (Russland) in einem ähnlich engen Match gewonnen.