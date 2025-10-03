Sinner warnt vor Altmaier: "Harte Challenge"

Mit großem Respekt geht Tennisstar Jannik Sinner in das Duell mit Daniel Altmaier beim Masters in Shanghai. Die Zweitrundenpartie gegen die deutsche Nummer zwei werde eine "sehr, sehr schwierige und harte Challenge" für ihn, betonte der Italiener vor seinem Start in das Turnier am Samstag: "Man weiß nie, was passiert."

Nach seinem Triumph beim ATP-Turnier in Peking am Mittwoch bleibt für Sinner nur wenig Zeit zur Vorbereitung auf seine Titelverteidigermission in Shanghai. "Ich habe nur eine Trainingseinheit, um mich vorzubereiten, aber mal sehen", sagte Sinner. Den eng getakteten, Kalender, der im Welttennis seit Jahren für Diskussionen sorgt, wollte er aber nicht kritisieren: "Der Zeitplan ist, wie er ist, aber ich würde sagen, wir als Spieler haben immer noch die Wahl."

Gegen Altmaier hat Sinner bisher nur eine ausgeglichene Bilanz von 1:1. 2023 schlug der Deutsche den damals aufstrebenden Top-10-Spieler Sinner in der zweiten Runde der French Open nach einem Fünfsatzkrimi - ein Jahr zuvor hatte Sinner bei den US Open die Oberhand behalten.

Sinners großer Rivale in der Weltspitze, US-Open-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien, hat seine Teilnahme in Shanghai aufgrund von körperlichen Problemen abgesagt - und dabei dem Tour-Kalender eine Mitschuld zugesprochen. In seiner Abwesenheit dürfte der Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic Sinners ärgster Konkurrent bei dem 1000er-Turnier sein. Im vergangenen Jahr schlug Sinner den Serben im Finale.