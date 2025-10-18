Six Kings Slam: Djokovic gibt im Spiel um Platz drei auf

Serbiens Tennisstar Novak Djokovic hat sichtlich erschöpft im Spiel um Platz drei beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien aufgegeben. Der 38-Jährige hatte gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz den 1:16 Stunden langen ersten Satz im Tiebreak verloren, als er zur Verwunderung seines Gegners die umkämpfte Partie vorzeitig beendete. Anschließend bat er beim Publikum gestenreich um Entschuldigung.

"Das war einer der längsten Sätze, die ich jemals gespielt habe", sagte Djokovic nach dem 6:7 (4:7) im ersten Durchgang. Allein das elfte Spiel dauerte 16 Minuten. Djokovic nimmt dennoch einen dicken Scheck aus Riad mit. Insgesamt werden 13,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, das Startgeld beträgt kolportierte 1,5 Millionen Dollar. Weltranglistenpunkte gibt es nicht zu gewinnen, dafür dank des saudischen Staatsfonds für den Sieger mehr Preisgeld als bei jedem Turnier der Profitour.

Djokovic war nach den US Open Anfang September erst in Shanghai wieder auf den Court zurückgekehrt, dort schied er mit großen körperlichen Beschwerden im Halbfinale aus. Fünf Tage später schlug der 24-malige Grand-Slam-Champion wieder in Saudi-Arabien auf, im Halbfinale gegen Jannik Sinner war er chancenlos.