Struff und Hanfmann raus - Zverev letzter Deutscher in Halle

Alexander Zverev hat noch nicht einmal gespielt - und ist doch die letzte deutsche Tennishoffnung beim Rasenturnier in Halle/Westfalen. Nach Daniel Altmaier (Kempen) am Montag schieden auch Yannick Hanfmann (Karlruhe) und Jan-Lennard Struff (Warstein) aus. Zverev (Hamburg) steigt erst am Mittwoch ein. Der Finalist von 2016 und 2017 eröffnet seine Wimbledon-Generalprobe gegen Marcos Giron (USA).