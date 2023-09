Tennis: Alexander Zverev feiert Turniersieg in Chengdu

Anzeige

Zweiter Turniersieg in diesem Jahr: Alexander Zverev ist im chinesischen Chengdu zum Titel gestürmt. Der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger setzte sich im Finale am Dienstag nach fast drei Stunden mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 gegen Roman Safiullin aus Russland durch und feierte seinen insgesamt 21. Erfolg auf ATP-Level. Im Juli war ihm bereits der Triumph in seiner Heimat Hamburg gelungen.

"Ich hatte eine sehr schwierige Zeit im vergangenen Jahr", sagte Zverev mit Blick auf die Phase seit seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022: "Aber ich komme jetzt zurück, und ich hoffe es geht so weiter."