Tennis: Altmaier und Hanfmann in Shanghai eine Runde weiter

Die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben beim ATP-Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht. Altmaier, Weltranglisten-50. aus Kempen, setzte sich zum Auftakt des mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turniers gegen den australischen Qualifikanten Tristan Schoolkate 6:3, 6:4 durch. Auf Altmaier (27) wartet nun ein besonderes Duell: Er trifft auf Wimbledonsieger Jannik Sinner, der als frischgekürter Turniersieger von Peking nach Shanghai reist.

Davis-Cup-Spieler Hanfmann (Karlsruhe) besiegte Sinners italienischen Landsmann Lorenzo Sonego mit 2:6, 6:3, 6:1, er trifft nun auf den an Position 25 gesetzten Frances Tiafoe (USA).

Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst später ins Geschehen ein. Der Hamburger litt zuletzt unter Rückenbeschwerden und schied im Viertelfinale von Peking chancenlos gegen den Russen Daniil Medwedew aus.