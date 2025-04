Tennis: Hanfmann scheitert an Auftakthürde Mannarino

Tennisprofi Yannick Hanfmann kommt in dieser Saison weiter nicht in Tritt. Beim ATP-Turnier in Houston/USA unterlag der Karlsruher dem Franzosen Adrian Mannarino in der ersten Runde 6:7 (5:7), 3:6. Eigentlich hätte er gegen den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran spielen sollen, der zog aber vor Beginn des Matches zurück, Mannarino rückte als Lucky Loser nach.