Tennis in Basel: Drei Aufgaben an einem Tag

Die Tennisprofis gehen kurz vor Saisonende offenbar auf dem Zahnfleisch: Beim ATP-Turnier in Basel endeten am Freitag gleich drei der vier Viertelfinalspiele mit einer vorzeitigen Aufgabe. Laut ESPN hatte es nie zuvor so viele abgebrochene Matches in nur einer Runde eines Turniers gegeben. Zuvor war auch in Wien der Niederländer Tallon Griekspoor aufgrund von Rückenproblemen erst gar nicht gegen Alexander Zverev angetreten.

In Basel gingen Casper Ruud (Norwegen), Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime (beide Kanada) zwar allesamt auf den Platz, konnten ihre Matches aber nicht beenden. Auch auf der WTA-Turnier gab es am Freitag eine Aufgabe. Die Russin Anna Kalinskaya beendete in Tokio das Viertelfinale gegen Linda Noskova (Tschechien) im zweiten Satz vorzeitig.

Zverev hatte am Freitag einmal mehr Kritik an der hohen Belastung der Profis geübt. "Leider haben wir derzeit so viele Verletzungen wie noch nie in unserem Sport – das ist schade zu sehen", sagte der Tokio-Olympiasieger, der sich mit Griekspoor gemeinsam aufgewärmt hatte. "Wir haben ein ganz normal Warmup gemacht, aber bei den letzten Aufschlägen ist er ein bisschen zusammengebrochen - da habe ich gesehen, dass er Rückenschmerzen bekommen hat."