Tennis: Monfils hört nach der Saison 2026 auf

Der französische Tennisstar Gaël Monfils wird nach der Saison 2026 seine Karriere beenden. Das kündigte der frühere Top-10-Spieler, der durch seine spektakuläre Spielweise zum Publikumsliebling geworden ist, am Mittwoch bei Instagram an. "Das nächste Jahr wird mein letztes als professioneller Tennisspieler sein", schrieb der 39-Jährige. "Obwohl mir dieser Sport alles bedeutet, bin ich völlig im Reinen mit meiner Entscheidung", fügte Monfils hinzu.

Der in Paris geborene Ausnahmeathlet gehörte zur vielversprechenden französischen Generation um Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet oder Gilles Simon, der trotz großen Talents ein Grand-Slam-Titel versagt blieb. Monfils erreichte bei den French Open 2008 und bei den US Open 2016 jeweils das Halbfinale. In der Weltrangliste stand er 2016 auf Platz sechs.

Monfils ist mit der ukrainischen Top-Spielerin Elina Switolina verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Auf der ATP-Tour gewann er 13 Titel, seinen bislang letzten im Januar 2025 in Auckland. Verletzungsbedingt verpasste Monfils in seiner Karriere 13 Grand-Slam-Turniere, betroffen waren das rechte Knie, die rechte Schulter, der rechte Fuß und das linke Handgelenk.