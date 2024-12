Tennis: Struff und Trainer Netuschil gehen getrennte Wege

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff hat die Zusammenarbeit mit seinem Coach Marvin Netuschil beendet und treibt damit die personelle Umstrukturierung in seinem Trainerstab weiter voran. "Marvin und ich haben uns intensiv darüber ausgetauscht und festgestellt, dass wir Privates und Berufliches, trotz der großen Erfolge während unserer Zusammenarbeit, klar voneinander trennen möchten", teilte Struff am Silvestertag in einem gemeinsam mit Netuschil veröffentlichten Statement bei Instagram mit.