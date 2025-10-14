Turnier in Almaty: Tennisprofi Topo verpasst Premierensieg

Tennisprofi Marko Topo hat auch im sechsten Anlauf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour verpasst. Der 22-Jährige aus München unterlag in Almaty/Kasachstan nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde dem Australier Aleksandar Vukic 4:6, 6:3, 1:6.

Topo, Nummer 277 der Weltrangliste, ist eher auf der zweitklassigen Challenger-Tour unterwegs. Auf ATP-Niveau spielte er zuvor bei den Turnieren in München (2022, 2023, 2024) und Hamburg (2022) sowie in Belgrad (2021) im Hauptfeld, schied er aber ebenfalls stets in der ersten Runde aus.

Nach Topos Aus steht aus Deutschland nur noch Jan-Lennard Struff beim mit 1,055 Millionen Dollar dotierten Turnier im Feld. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein spielt in seinem Auftaktmatch am Mittwoch gegen Mackenzie McDonald (USA). An Position eins und zwei gesetzt sind die russischen Topspieler Karen Chatschanow und Daniil Medwedew. Beide haben zunächst ein Freilos.