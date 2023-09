Wechsel an Spitze: Djokovic und Sabalenka führen Rankings an

Anzeige

Nach seinem geschichtsträchtigen 24. Grand-Slam-Titel ist Novak Djokovic ganz offiziell auch wieder der beste Tennisspieler der Welt. In der am Montag veröffentlichten Weltrangliste verdrängte der 36 Jahre alte Serbe, der am Sonntag in New York durch ein 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 gegen den Russen Daniil Medwedew seinen vierten Titel bei den US Open geholt hatte, den Spanier Carlos Alcaraz wieder von Platz eins.

Der komfortable Vorsprung auf Wimbledonsieger Alcaraz, der im Halbfinale der US Open an Medwedew gescheitert war, beträgt über 3000 Punkte. Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) stieß indes nach seinem Viertelfinaleinzug in New York erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung aus dem vergangenen Jahr wieder in die Top 10 vor und ist nun Zehnter im Ranking.

Bei den Frauen erklomm Aryna Sabalenka (Belarus) trotz ihrer Finalniederlage bei den US Open gegen die Amerikanerin Coco Gauff erstmals in ihrer Karriere die Spitze der Weltrangliste, Gauff kletterte auf Platz drei. Beste Deutsche ist Tatjana Maria (Bad Saulgau) auf Rang 48.