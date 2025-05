Zverev mit erfolgreichem Auftakt in Hamburg

Erfolgreicher Auftakt in Hamburg: Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in seiner Geburtsstadt seine Erstrundenaufgabe souverän gelöst. Der Olympiasieger von Tokio setzte sich am Montag am Rothenbaum 6:1, 7:6 (7:5) gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic durch. Im Achtelfinale trifft der Weltranglistendritte auf den Franzosen Alexandre Müller.

Zverev hatte sich kurzfristig entschieden, kurz vor den French Open in Paris, die am Sonntag starten, doch noch einen Stopp in der Hansestadt einzulegen. Durch die Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner ist der 28-Jährige topgesetzt bei dem Turnier, das er 2023 gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr stand Zverev dann erneut im Finale, verlor aber gegen den Franzosen Arthur Fils.

In diesem Jahr hatte Zverev eigentlich keinen Auftritt in seiner Heimat eingeplant. Er hatte den neuen Termin des Turniers in Hamburg (Mitte Mai statt Juli) scharf kritisiert. Kein Spieler, der die "Augen auf die French Open hat, wird dort spielen", hatte er bei MagentaTV prognostiziert. Jetzt freute er sich dann doch über einen gelungenen Auftakt.

Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen und dem Viertelfinalaus in Rom hatte Zverev seine Pläne geändert. "Wenn ich hier das Finale erreiche, sind das genau die Emotionen, die ich mitnehmen will", hatte er mit Blick auf Paris gesagt, wo er 2024 im Endspiel stand und wieder angreifen will.