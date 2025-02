Zverev siegt beim Auftakt in Rio

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die erste Runde des Sandplatzturniers in Rio de Janeiro überstanden. Der Australian-Open-Finalist aus Hamburg bezwang in seinem Auftaktmatch mit einiger Mühe den Chinesen Bu Yunchaokete mit 7:6 (7:4), 6:4 und bekommt es im Achtelfinale mit Alexander Schewtschenko aus Kasachstan zu tun. Zverev ist in Rio an Position eins gesetzt.

Seiner Favoritenrolle wurde Zverev gegen Bu zu Beginn gerecht. Früh nahm er dem Chinesen den Aufschlag ab, leistete sich dann aber eine kurze Schwächephase, in der seinem Gegner ebenfalls ein Break gelang. Bu hielt gut mit und startete die Aufholjagd, am Ende eines 78-minütigen ersten Satzes musste Zverev sogar einen Satzball abwehren und rettete sich noch in den Tiebreak, den er letztendlich für sich entschied.

"Es war kein großartiges Match von mir, aber er hat gutes Tennis gespielt", sagte Zverev. Bu habe es ihm "schwer gemacht", erklärte der 27-Jährige: "Eigentlich ist es überraschend, weil ich die ganze Woche hier im Training wirklich sehr gut gespielt habe, also hoffe ich, dass es nur das erste Match war."

Er habe ein bisschen den Fokus sowie seine Schläge und seinen Rhythmus verloren, gab Zverev zu: "Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gewollt und es mir selbst kompliziert gemacht."