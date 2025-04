Zverev übernimmt wieder Platz zwei der Weltrangliste

Erst der Turniersieg in München, dann der nächste kleine Schritt aufwärts: Alexander Zverev wird in der am Montag erscheinenden Tennis-Weltrangliste wieder auf Position zwei geführt. Nachdem der Hamburger am Sonntagnachmittag in der bayerischen Landeshauptstadt zum dritten Mal triumphiert hatte, verlor der Spanier Carlos Alcaraz wenig später das Endspiel in Barcelona. Damit kommt es nach nur einer Woche wieder zum Positionstausch, Zverev liegt im neuen Ranking allerdings nur 35 Zähler vor dem French-Open- und Wimbledonsieger.