Zverev zittert sich zum Erstrunden-Sieg in Wien

Alexander Zverev hat trotz eines bedenklichen Leistungseinbruchs seine Auftakthürde beim ATP-Turnier in Wien genommen. Deutschlands bester Tennisprofi setzte sich gegen den schottischen Qualifikanten Jacob Fearnley mit 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) durch - im zweiten Satz drohte ihm das Match gegen die Nummer 81 der Welt dabei komplett zu entgleiten. Zverev trifft nun im Achtelfinale auf den Italiener Matteo Arnaldi, der ebenfalls durch die Qualifikation musste.

Zverev, der durch sportlich schwierige Wochen geht, will beim Hallenturnier in Wien "wieder gutes Tennis spielen", das hatte er zuletzt der Bild am Sonntag gesagt. Der erste Satz des Weltranglistendritten geriet dann auch standesgemäß, die Verhältnisse drehten sich aber im zweiten Durchgang komplett. Zverev ließ sich in die Defensive drängen, konnte kaum noch Druck entwickeln, im Gegenteil - Fearnley diktierte die Ballwechsel in dieser Phase nach Belieben. Nach 20 Minuten des zweiten Satzes stand es 0:5, nach 28 Minuten verwandelte der Schotte den Satzball.

Im entscheidenden Durchgang präsentierten sich beide dann stabil beim Service, die Chance zum entscheidenden Break vergab Zverev beim Stand von 5:4 - machte den Matchgewinn dann nach 2:19 Stunden aber im Tie Break klar. Zweiter Deutscher im Turnier ist Daniel Altmaier, der es zum Auftakt mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) zu tun bekommt.

Zverev war zu Beginn des Jahres die Nummer zwei der Welt und nahm damals die Spitzenposition ins Visier, mittlerweile geht es vor allem darum, Rang drei abzusichern - und mit Blick auf die neue Saison seinen Körper wieder in Form zu bringen. Seit einer Weile plagen ihn vor allem Rückenschmerzen.

Dennoch will er sein Comeback im deutschen Davis-Cup-Team geben, das in Bologna (18. bis 23. November) im Viertelfinale auf Argentinien trifft. Nach dem Turnier in Wien steht außerdem das Masters in Paris auf dem Programm, wo er als Titelverteidiger an den Start geht. Aller Voraussicht nach nimmt Zverev zudem am ATP-Saisonfinale in Turin (9. bis 16. November) teil.